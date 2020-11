“De Gouden Generatie zal afbladderen. Dan moeten deze Jonge Duivels klaarstaan om de terugval te beperken”

Een gouden generatie zoals de huidige krijgt ons land de eerstkomende dertig jaar wellicht niet meer. Courtois, de gestopte Kompany, De Bruyne, Hazard en Lukaku samen op één veld is uniek. Dat betekent niet dat we niet aan de toekomst moeten werken. Die is vandaag. Deelname van de U21 aan het EK voor beloften is een belangrijke stap in de goede richting.