Genk boekt ondanks corona 29,1 miljoen winst en weet wat het met dat geld wil doen: “Nieuw of vernieuwd stadion”

KRC Genk heeft het seizoen 2019-2020 afgesloten met een positief saldo van 29,1 miljoen euro. Dat maakte de club maandag bekend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering waarop (digitaal) de jaarrekening werd besproken.

“De jaargang 2019-2020 wordt afgesloten met een uitzonderlijk positief saldo van 29,1 miljoen euro. KRC Genk blijft financieel stabiel en schuldenvrij. Het eigen vermogen bedraagt 74,6 miljoen euro. Daarnaast wordt een voorziening van 20 miljoen euro aangelegd omwille van de verwachte financiële impact van COVID-19 in de volgende seizoenen”, openen de Limburgers het persbericht.

Genk noteerde vorig seizoen 127 miljoen euro inkomsten, een stijging van ruim 71 miljoen ten opzichte van het voorgaande seizoen. “Het verschil is voornamelijk toe te schrijven aan de campagne in de Champions League (18), meer uitgaande transfers (54) en meer tijdelijke transfers (2). De vervroegde beëindiging van de competitie betekent een minderopbrengst (3)”, klinkt het.

Salarissen en premies (+7) kostten de club meer, belangrijke inkomende transfers deden ook de afschrijvingen stijgen (+5,6).

“De unieke samenloop van Champions League voetbal en uitgaande transfers bezorgt de club een belangrijke en noodzakelijke financiële reserve”, aldus Genk. “Voor het huidige seizoen 2020-2021 streeft de club mede door COVID-19 - waarvoor dus al een belangrijke voorziening werd aangelegd - naar een zo goed mogelijke uitkomst. Onze doelstellingen op middellange termijn blijven dezelfde. De beschikbare middelen zullen gereserveerd worden voor de verdere sportieve uitbouw van de club en aangewend worden in de investering van een gloednieuw trainingscomplex. Dat laatste is noodzakelijk om ook in de toekomst onze jeugd in optimale omstandigheden te kunnen begeleiden en verder te ontwikkelen, overeenkomstig de filosofie van de club.”

KRC Genk besluit met de mededeling dat de club zich voorbereidt om “op middellange termijn in een nieuw of vernieuwd stadion te voetballen”.