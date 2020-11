Joakim Maehle (23) miste wegens kniepijn Denemarken-IJsland. Woensdag zit hij wel op de bank tegen België. Tijd voor een babbel met de rechtse flank van RC Genk. Over de Nations League, maar ook over Jess Thorup en zijn gemiste transfer naar Olympique Marseille.

Er zijn veel raakvlakken tussen Denemarken en België. Veel spelers kennen elkaar van bij hun clubs waar ze speelden of nog spelen. Toch is Joakim Maehle de meest Belgische van allemaal. Hij is bezig aan ...