Van de eerste test in een schaaltje tot de lopende band: zo verloopt de weg naar een vaccin

Het vaccin van Pfizer is voor 90 procent effectief en dat van Moderna 94,5 procent. En ook AstraZeneca zal waarschijnlijk de komende dagen gelijkaardige resultaten bekendmaken. Zij zitten allemaal in de derde fase van het vaccinonderzoek en dus in de laatste rechte lijn naar een vaccin tegen Covid-19. Welke fases zijn er allemaal en wat moet er nog gebeuren voor we aan vaccinatie kunnen beginnen?