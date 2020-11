Voormalige Franse president Giscard d’Estaing opnieuw opgenomen in het ziekenhuis

De Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing (94) is zondagavond in het ziekenhuis opgenomen in de Franse stad Tours. In september werd hij al eens opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking.

Giscard d’Estaing werd op de afdeling cardiologie opgenomen door een hartfalen, zo meldt zijn entourage. Volgens de voorzitter van de departementale raad van Loir-et-Cher Nicholas Perruchot zou er geen “ernstcriterium” mee gemoeid zijn. “Hij werd geëvacueerd per helikopter, maar ik denk dat dat de gebruikelijke procedure is als je een voormalige president van de Republiek bent.” Aan het begin van de middag was er al “geruststellend nieuws”.

Valéry Giscard d’Estaing was president van 1974 tot 1981.