Wout Faes, sterkhouder bij de beloften én aan een goed seizoen bezig bij Reims: “Nog niets gehoord van Roberto Martinez”

Sebastiaan Bornauw, Zinho Vanheusden, Hannes Delcroix. Allemaal kregen ze de laatste weken en maanden hun kans van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Van de vaste centrale verdedigers bij de beloften is Wout Faes (22) de enige die nog geen selectie voor de A-ploeg ontving. “Als de tijd rijp is, zal ook mijn kans wel komen”, zegt de centrale verdediger van Reims.

“Als er jongens van de Rode Duivels terugkeren naar de beloften zijn we uiteraard allemaal benieuwd hoe het er bij de grote jongens aan toe gaat”, vertelt Wout Faes. “Natuurlijk kriebelt het ook bij mij. Maar dat er al zoveel jongens werden opgeroepen toont ook aan dat Roberto Martinez onze prestaties volgt en dat hij rekening houdt met ons. Of de bondscoach al contact heeft opgenomen met mij? Nee. Ik moet nu gewoon blijven werken. Als de tijd rijp is, zal ook mijn kans wel komen.”

Faes voetbalt dezer dagen in Frankrijk. Ondanks de kritiek die hij soms kreeg tijdens zijn periode bij Oostende, houdt hij zich meer dan behoorlijk staande in de Ligue 1. Faes miste twee wedstrijden door een schorsing, maar speelde voor de rest alle minuten bij Reims.

“Het doet deugd om meteen zoveel te kunnen te kunnen meedoen. De ploeg liet van in het begin horen dat het plan was om mij veel te laten spelen, maar uiteindelijk moet je je plaats nog altijd zelf afdwingen”, zegt Faes. “Dat ik soms kritiek kreeg in Oostende? Natuurlijk deed dat iets met me. Maar ik denk niet dat ik er mijn prestaties ooit door heb laten beïnvloeden. Ik sta mentaal sterk genoeg in mijn schoenen en uiteindelijk word je van die kritiek alleen maar sterker.”