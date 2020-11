Vlaams echtpaar keek Thalys-terrorist in de ogen: “Hij wou mij neerschieten, maar toen blokkeerde zijn wapen”

Toen drie Amerikaanse toeristen vijf jaar geleden op de Thalys naar Parijs een terrorist overmeesterden, richtte die net zijn wapen op een Vlaams echtpaar. “Hij stond klaar om op ons te schieten”, vertellen Frank Jansen en Caroline Pauwels uit Merksplas. Terrorist Ayoub El Khazzani (31) staat deze week in Parijs terecht voor zijn mislukte aanslag, die hij vanuit Brussel beraamde.

Het Vlaamse koppel nam op vrijdagmiddag 21 augustus 2015 de Thalys, om in de Franse hoofdstad inkopen te doen. Ze hebben een grote kledingzaak in de Kempen, en ze zouden in de modehoofdstad kledij bekijken ...