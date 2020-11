Verdwijnt de zo verfoeide nieuwe regel rond handsbal weer na ingrijpen van UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin?

Spelregelcommissie IFAB zal het bij zijn volgende meeting op maandag 23 november over de nieuwe regels rond handsbal hebben. Dat meldt het Britse persagentschap PA. Dat gebeurt na aandringen van UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin, die het over “een groeiende frustratie en ongemak” had bij de nieuwe interpretatie van handspel. Ook in ons land leidde dat al tot een paar omstreden penalty’s, zoals de strafschoppen die Anderlecht (tegen KV Oostende) en Club Brugge (tegen Standard) tegen kregen.

De nieuwe regel rond handspel werd door het IFAB eigenlijk al ingevoerd in 2019, maar sinds dit seizoen wordt hij consequent en streng toegepast in heel Europa. Dat leidde al tot een aantal penalty’s waarbij eenieder die ooit het spelletje gespeeld heeft de wenkbrauwen fronste - vroeger zou zo’n situatie een aangeschoten bal zijn geweest. Maar de IFAB vraagt de refs elke handsbal te bestraffen waarbij de speler zijn lichaam “op onnatuurlijke wijze groter maakt”. Om die reden kregen bijvoorbeeld Marco Kana (Anderlecht) en Mats Rits (Club Brugge) dit seizoen een penalty tegen voor handspel zonder een beweging te maken naar de bal. Hun armen waren immers telkens van het lichaam.

Volgens het Britse persagentschap PA gaat het IFAB zich nu dus opnieuw over de regel buigen, één week nadat uitlekte dat UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin contact opgenomen hadden met FIFA-baas Gianni Infantino. Ceferin stelt voor om terug te gaan naar hoe het voorheen was. Volgens PA staat het onderwerp niet expliciet op de agenda van de volgende bijeenkomst van de spelregelcommissie, maar zal het wel besproken worden. Als Ceferin zijn zin krijgt, zou een aanpassing van de handbalregel wel pas kunnen ingaan vanaf het seizoen 2021/2022.

Ook het aantal wissels zou opnieuw op de agenda staan. Sinds de hervatting van het voetbal na de corona-onderbreking kunnen competities die dat willen vijf in plaats van drie wissels per wedstrijd doorvoeren. Die regel geldt momenteel enkel nog voor het huidige seizoen, maar men zou overwegen de regel definitief te behouden in een poging om de overvolle kalenders makkelijker verteerbaar te maken voor de spelers.