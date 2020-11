Vastgoedkantoren beweren dat huisbezoeken kunnen plaatsvinden, kabinet-Verlinden ontkent

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) spreekt maandagavond tegen dat huisbezoeken wel degelijk kunnen plaatsvinden met de huidige coronamaatregelen, zolang een vastgoedmakelaar niet fysiek aanwezig is. Verschillende grote vastgoedkantoren hadden eerder op de dag gesteld dat dat kon.

Volgens de betrokken vastgoedkantoren verbiedt het ministerieel besluit alleen de fysieke aanwezigheid van een vastgoedmakelaar tijdens het plaatsbezoek. Kandidaat-kopers of -huurders kunnen de woning dus alleen of met virtuele begeleiding van de makelaar bezoeken, klinkt het.

De vastgoedkantoren, Dewaele Vastgoedgroep, ERA Belgium, Trevi, Hillewaere, Century21, Agence Rosseel en andere, werkten een procedure uit om plaatsbezoeken toch te laten plaatsvinden, “conform de wetgeving”. Kandidaat-kopers- of -huurders krijgen daarbij de info over het pand via de vastgoedmakelaar en maken een afspraak ter plaatse.

“Particulieren kunnen de sleutel ophalen in het kantoor, een afspraak ter plaatse maken met de eigenaar of zelfs via videocall met de makelaar de nodige uitleg krijgen terwijl ze het pand bezoeken. De vastgoedmakelaar is hierbij niet fysiek aanwezig, zodat alles conform de regels gebeurt”, zeggen ze in een persbericht.

Maar het kabinet-Verlinden zegt maandagavond dus dat het niét kan. Volgens het kabinet lijken de vastgoedkantoren over het hoofd te zien dat er geen huishouden aanwezig mag zijn in de woning. Gebeurt dat wel, dan is dat in overtreding met de bepaling uit het ministerieel besluit die stelt dat ieder huishouden per lid maximaal eenzelfde duurzaam onderhouden nauw contact per zes weken per keer in huis mag ontvangen.