Ongetelde stemmen voor Trump gevonden in Georgia, terwijl hij in Nevada “grote overwinning” viert die er geen is

In het Republikeins-gezinde kiesdistrict Floyd County in de Amerikaanse staat Georgia zijn tijdens de hertelling van de stemmen ongeveer 2.600 stembiljetten aangetroffen die nog niet waren meegeteld. Dat melden de Amerikaanse media. Volgens de systeemmanager voor de verkiezingen in Georgia, Gabriel Sterling, gaat het om een menselijke fout die geen impact heeft op de uitkomst. Donald Trump vierde op Twitter dan weer wat hij een “grote overwinning” met “grote impact” noemde in Nevada, waar in één district een lokale verkiezing opnieuw georganiseerd zal worden.

In Georgia worden op initiatief van de staat de stemmen herteld, nadat Joe Biden er met slechts 14.000 stemmen verschil de verkiezing won. Tijdens die hertelling zijn ongetelde stemmen aangetroffen.

Foto: AFP

Verantwoordelijke Gabriel Sterling, een Republikein, verklaarde dat de zaak onderzocht wordt, maar dat al duidelijk is dat de stemmen achterbleven door een menselijke fout, niet als deel van een systematische poging om de verkiezing te ondermijnen. De gevonden stemmen werden niet meegeteld met de oorspronkelijke cijfers, omdat ze niet werden geüpload vanop een geheugenkaart van een scanmachine voor stemmen, aldus Sterling. Hij noemt de fout “een ongelooflijke blunder”. “Het is geen probleem met het materiaal. Het was een persoon die zijn job niet goed heeft gedaan.”

Luke Martin, de voorzitter van de lokale afdeling van de Republikeinse partij, noemde de fout “erg verontrustend”. Toch gaat het volgens hem niet om een wijdverspreid probleem, en hij is blij dat de audit van de stemmen de fout heeft onthuld.

Volgens The Atlanta Journal-Constitution was het merendeel van de stemmen die werden aangetroffen voor Donald Trump. Hij zou netto ongeveer 800 stemmen extra krijgen. “Het zal de finale uitkomst niet veranderen, maar het verandert de percentages wel een beetje”, aldus Sterling.

Nog volgens de krant is het incident het grootste probleem dat al is opgedoken tijdens de hertelling van de stemmen. Maandagmiddag waren al 4,3 miljoen van de bijna 5 miljoen uitgebrachte stemmen in de staat aan een audit onderworpen, bericht CNN. Volgens Sterling zijn op de meeste plaatsen “nul afwijkingen” gevonden.

Doodsbedreigingen

Ook de vicegouverneur van Georgia, de Republikein Brad Raffensperger, liet weten dat de hertellingen in andere kiesdistricten ongeveer dezelfde resultaten opleverden als bij de eerste telling net na de verkiezingen.

Brad Raffensperger. Foto: AP

Raffensperger zegt in een interview met The Washington Post dat hij door meerdere partijgenoten onder wie Lindsey Graham onder druk is gezet om nochtans wettelijke stemmen niet meer mee te tellen zodat Trump kan winnen. Hij zegt zelfs doodsbedreigingen te krijgen, zoals: “Je zou deze hertelling beter niet verprutsen. Je leven hangt ervan af.”

Trump beschuldigt de Democraten ervan de verkiezingen te hebben vervalst en blijft de overwinning opeisen.

De Trump-campagne kan woensdag ook in Wisconsin een hertelling aanvragen, maar daarvoor zou ze op voorhand 7,9 miljoen dollar moeten neerleggen. Biden won de staat met een verschil van 0,62 procent, Wisconsin betaalt een hertelling zelf als het verschil kleiner is dan 0,25 procent.

“Grote overwinning” in Nevada blijkt niemendal

Big victory moments ago in the State of Nevada. The all Democrat County Commissioner race, on same ballot as President, just thrown out because of large scale voter discrepancy. Clark County officials do not have confidence in their own election security. Major impact! https://t.co/TLHnFKNN6g — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Trump beweerde maandag op Twitter dat al een “grote overwinning” is geboekt in de staat Nevada. “De volledig Democratische County Commissionner verkiezing – die op dezelfde stembrief stond als de presidentsverkiezing – is net weggegooid door grootschalige discrepanties bij kiezers. Autoriteiten van Clark County hebben geen vertrouwen in de veiligheid van hun verkiezing! Grote impact!”

Dat schreef Trump bij zijn retweet van een bericht van de covoorzitter van zijn campagne, die zelf verwees naar tweets van reporter Megan Messerly van de krant The Nevada Independent. Haar berichtgeving over de desbetreffende speciale commissiezitting maakt nochtans duidelijk dat wat Trump beweert niet klopt.

Foto: AFP

Er werden in een audit van de verkiezingen in Clark County in totaal 936 discrepanties gevonden (op een totaal van 974.185 uitgebrachte stemmen). Het gaat onder meer om mensen die zich niet aanmeldden voor ze hun stem uitbrachten, of die zich net wel aanmeldden maar dan hun stem niet bevestigden op de stemcomputer. In de verkiezing voor een lokale ‘County Commissioner’ in district C werden 139 discrepanties gevonden, schrijft Messerly.

Aangezien het Democratische kandidaat-commissielid daar slechts met 10 stemmen verschil won van zijn Republikeinse rivaal, zal die lokale verkiezing opnieuw worden georganiseerd. Verantwoordelijke Joe Gloria verklaarde dat in verkiezingen altijd een aantal discrepanties worden gevonden, maar dat dit alleen een probleem vormt als er meer zijn dan de marge van overwinning. Volgens Gloria kunnen de gevonden discrepanties alleen in deze lokale verkiezing impact hebben op de uitkomst, door de minieme marge. Alle overige resultaten van de verkiezingen in Clark County – dus ook die van de presidentsverkiezing – zijn daarom officieel gecertificeerd.