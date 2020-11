Waalse Univercells verleidt na Bill Gates ook miljardair George Soros

De Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros staat dicht bij een investering in het Waalse biotechbedrijf Univercells. Dat vernamen De Tijd en L’Echo. Bill Gates zit er al in het kapitaal.

Univercells tankte twee maanden geleden al eens 50 miljoen euro bij. Daarvan kwam 15 miljoen van Adjuvant Capital, een fonds van Microsoft-oprichter Bill Gates, die in totaal al 45 miljoen in Univercells heeft gestoken.

Vandaag blijkt die kapitaalronde gevolgd te worden door een tweede ronde van 20 à 25 miljoen euro. De handtekeningen staan nog niet op papier, maar de afronding is in zicht, luidt het. Bij die nieuwe investeerders springt één naam in het oog: het Economic Development Fund van de financier en top­belegger George Soros. Univercells wilde geen commentaar geven op de informatie.

Goedkope vaccins

Het Waalse bedrijf produceert ‘bioreactoren’ om goedkoop en op grote schaal vaccins en medicijnen aan te maken in een kleine productieomgeving. Daardoor kan Univercells evenveel vaccins maken als grote spelers in de sector, maar tegen een veel lagere prijs.

Bij het bedrijf uit Gosselies lopen projecten voor vaccins tegen polio, de mazelen, rodehond en hondsdolheid. Het werkt ook samen met enkele producenten van een Covid-vaccin, zoals het Italiaanse ReiThera en het Duitse Leukocare. Als alles vlot loopt, kan Univercells in de eerste helft van 2021 de productie opstarten op grote schaal. Daarvoor zijn nieuwe productielijnen in aanbouw. Het bedrijf heeft zo’n 200 werknemers.