Dierenminister Weyts vraagt gemeenten spaarzaam te zijn met vergunningen voor vuurwerk

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) roept de gemeenten op niet te gul om te springen met vergunningen voor vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. Door de coronamaatregelen bestaat immers de kans dat veel meer mensen thuis vuurwerk zullen willen afsteken en dat kan verregaande gevolgen hebben voor dieren, waarschuwt Weyts.

Het ziet er naar uit dat we de feestdagen in beperkte kring zullen moet doorbrengen. Daardoor zullen meer mensen misschien thuis vuurwerk willen afschieten met Kerstmis en op oudejaarsavond.

Weyts maakt zich daarom zorgen voor de dieren. De luide knallen en felle lichtflitsen kunnen dieren angst aanjagen, waardoor ze op hol kunnen slaan en gewond raken, zelfs met fatale afloop.

In een brief aan de Vlaamse gemeenten roept de Dierenminister alvast op spaarzaam om te springen met vergunningen voor vuurwerk. Vroeger was vuurwerk altijd en overal toegelaten, tenzij de gemeente het had verboden. Sinds 2019 is het overal verboden, tenzij de gemeente toelating geeft voor een bepaalde plek op een bepaald tijdstip. Die ingreep moest ongelukken en onnodig dierenleed voorkomen.

“We gaan deze eindejaarsperiode hoofdzakelijk thuis vieren, omdat het onveilig zou zijn om buitenshuis te verzamelen in grote groepen. Maar dan mogen we de ene onveiligheid niet inruilen voor een andere onveiligheid, door in onze achtertuinen vuurwerk te gaan afsteken”, zegt minister Weyts. “Ik begrijp dat mensen na dit donker jaar zullen zoeken naar een beetje vrolijkheid, maar vuurwerk geeft vaak aanleiding tot dierenleed én mensenleed. Elke eindejaarsperiode eindigt een deel van de vuurwerkpret zelfs in het ziekenhuis.”