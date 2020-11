Coronatoeslag van 33 euro voor 356.000 kwetsbare kinderen

Nog voor de kerstvakantie zullen gezinnen met een laag inkomen via het Groeipakket een coronatoeslag van 33,67 euro per kind krijgen. “Een financieel duwtje in de rug voor 356.000 kinderen dat automatisch uitgekeerd wordt”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag in Het Belang van Limburg.

Begin juni besliste de Vlaamse regering om kwetsbare gezinnen die nog eens extra getroffen waren door de coronacrisis een eenmalige toeslag van 120 euro per kind te geven. Tot 1 november is 1,6 miljoen euro uitbetaald voor in totaal 16.670 kwetsbare kinderen. Nochtans had de Vlaamse regering 15 miljoen euro voorzien voor deze maatregel en had ze geschat dat 126.000 kinderen in aanmerking zouden komen. De oproep om de toeslag aan te vragen werd deze zomer nog eens herhaald.

“Uiteindelijk bleek toch dat niet zoveel mensen in aanmerking kwamen voor de premie als initieel was ingeschat”, legt de woordvoerder Beke uit. “Bovendien waren er ook aanvragen van mensen die daar uiteindelijk geen recht op bleken te hebben.”

Deze keer automatisch

Daarom is er nu een nieuw, eenvoudig systeem uitgewerkt dat veel meer kinderen bereikt. Deze keer wordt de toeslag automatisch toegekend aan gezinnen die niet meer dan 31.605,89 euro bruto belastbaar per jaar verdienen. 356.385 kinderen hebben recht op de toeslag van 33,67 euro per kind.

Deze coronatoeslag is in totaal goed voor 12 miljoen euro en wordt gefinancierd door het budget dat in juni is goedgekeurd.