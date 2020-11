Vlaamse ombudsman wil van internet basisbehoefte maken: “Zodat consument niet zomaar afgesloten kan worden”

De Vlaamse ombudsman Bart Weekers wil van internet een basisbehoefte maken. “Dat houdt onder meer in dat je als consument niet zomaar afgesloten kunt worden. Wanneer een leverancier iemand wil afsluiten van elektriciteit of gas moet hij in bepaalde gevallen eerst advies aanvragen aan de gemeente”, zegt hij dinsdag in Knack.

Thuiswerken, afstandsonderwijs, online winkelen: door de coronapandemie is de digitale wereld nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag. Reden genoeg om van internet de vierde basisbehoefte te maken, vindt Bart Weekers.

Vandaag geldt die categorie al voor water, gas en elektriciteit. “Wanneer iets een basisbehoefte wordt, is de bescherming van de consument van een veel hogere orde. Met andere woorden: het is een correctie op de vrije markt”, zegt hij in een interview met Knack.

“Dat houdt onder meer in dat je als consument niet zomaar afgesloten kunt worden. Wanneer een leverancier iemand wil afsluiten van elektriciteit of gas moet hij in bepaalde gevallen eerst advies aanvragen aan de gemeente. Denk ook aan een verplichte minimale levering. Je zou zoiets voor internet kunnen invoeren, zoals een garantie op pakweg 50 GB per maand, wat er ook gebeurt. Het gaat dus om beschermende maatregelen die je in een pure marktlogica niet kunt verwachten”, legt de ombudsman uit.

Volgens Weekers hebben mensen het lastig met de snelle overgang naar een digitale wereld. “Wat de overheid vroeger alleen van professionals vroeg, geldt nu meer en versneld voor gewone burgers. Zo wordt bij de autokeuring het systeem van afspraken maken en betalen gedigitaliseerd. Hetzelfde geldt voor cashbetalingen op bus en tram: die zijn niet meer mogelijk.”