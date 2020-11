Biostatisticus Niel Hens over het einde van de lockdown: “Dat gaat nog wel even duren, ik ben daar niet zo positief over”

De kans dat cafés en restaurants dit jaar de deuren al opnieuw mogen openen, is klein. Dat heeft biostatisticus Niel Hens gezegd in het VRT-programma ‘De afspraak’. “Dat gaat nog wel even duren, ik ben daar eerlijk gezegd niet zo positief over”, klinkt het.

“We weten dat cafés en restaurants een risicovolle omgeving zijn. Dat heeft niks met mensen in de horeca te maken want die doen erg hun best, maar het is nu eenmaal een ontmoetingsplaats.” Dan lijkt de lente een realistischer tijdstip. “Ik ben positief, ja. We moeten perspectief hebben, maar we moeten een derde coronagolf vermijden. Als die er toch komt, dan zijn we de allerslechtste leerlingen van de klas. Zo’n golf zal evenwel nooit van één sector alleen afhangen, het zal om een combinatie van sectoren gaan.”

Scholen

Nu de scholen de deuren wél weer (gedeeltelijk) geopend hebben, bestaat de vrees dat die zullen fungeren als katalysator voor nieuwe besmettingen. Maar daarover maakt Hens zich weinig zorgen. “Het kan een knik in de curve veroorzaken, maar dat is het meest extreme scenario volgens onze berekeningen. De curve gaat normaal blijven dalen, het zou erg straf moeten zijn als ze weer stijgt. Waarom zou de curve weer stijgen? Is het dan te wijten aan scholen die open gaan? Of bijvoorbeeld omdat ouders dan minder telewerken en zo met elkaar in contact komen. Je hebt een directe en een indirecte impact en dat is erg moeilijk te becijferen.”

Hens vindt het wel spijtig dat het nog altijd volle klassen zijn die op de schoolbanken zitten, en geen halve. “Halve klassen zijn epidemiologisch altijd een betere optie”, zegt hij. “Dat heeft te maken met ventilatie en met afstand van elkaar kunnen nemen. Voor sommige scholen is dit echter niet mogelijk, dat moeten we beseffen.”

Vaccin

Nu met Pfizer én Moderna twee farmareuzen hoopgevende berichten de wereld insturen over een vaccin, moet men ook in ons land een strategie uitwerken om dat vaccin te verdelen. Want één van de grootste vraagstukken bij alle vaccins die momenteel in de running zijn: op welke manier zijn de kandidaat-vaccins effectief?

“Er zijn verschillende vormen van effectiviteit”, zegt Hens. “Een vaccin kan werkzaam zijn tegen vatbaarheid, tegen ziekte of tegen infectiviteit, dus dat je de ziekte minder snel doorgeeft als je ze krijgt. Het is dus niet zomaar één getal dat van belang is. Als het vaccin beschermt tegen vatbaarheid, dan wil je de kwetsbaarste mensen beschermen. Als het hen toch niet zo goed zou beschermen, dan moeten we het misschien eerst aan jongeren geven zodat het virus niet meer wordt doorgegeven.”