Waarom Youri Tielemans (23) steeds meer leider is bij Rode Duivels: wie wacht tot hij uit de bocht gaat, kan lang wachten

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Youri Tielemans (23) mag een aanloopje nemen en een kei lanceren. Bij veel topvoetballers is er een hoek af, maar deze speler is perfect gepolijst: gezinsman, nooit geblesseerd, goeie techniek en conditie, altijd serieus… De toekomstige leider van de Rode Duivels is een engel. Na Zwitserland en Engeland moet hij ons nu ook voorbij Denemarken helpen. “Youri is zo’n pure middenvelder”, zei Leicester-coach Brendan Rodgers onlangs.

There’s a starman, he plays in blue and white.

His name is Youri Tielemans and he’s f*cking dynamite

De fans van Leicester City hebben het al lang begrepen. Op de tonen van David Bowies’ nummer Starman ...