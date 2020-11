België-Denemarken ook belangrijk voor ‘schatkist’ van Voetbalbond: match van minstens vijf miljoen euro

Veel voetballiefhebbers zijn nog steeds koele minnaars van de Nations League maar financieel blijkt er toch een slag te slaan. Als de Rode Duivels woensdag voorbij Denemarken geraken, dan is de ‘schatkist’ van de Voetbalbond minimaal vijf miljoen rijker.

Het is de Franstalige krant La Dernière Heure die de berekening maakte. De verrassende uitschakeling twee jaar geleden in en tegen Zwitserland was letterlijk een streep door de rekening waardoor de Belgische voetbalbond KBVB 4,75 miljoen euro door de neus geboord zag. Mochten de Duivels woensdag niet voorbij Denemarken geraken - het is te zeggen, een gelijkspel volstaat - dan loopt de schade nog hoger op.

Kwalificatie voor de eindronde van de Nations League levert de KBVB sowieso 2,5 miljoen euro op als groepswinnaar. Finishen de Duivels in het eindtoernooi vierde én laatste, dan komt daar nog eens 2,5 miljoen euro. De winnaar van de Nations League incasseert een premie van zes miljoen euro. Het spreekt voor zich dat de bondstop maar al te graag de gouden generatie een eerste prijs wil zien pakken. Niet enkel voor het prestige maar ook voor het totaalbedrag van 8,5 miljoen euro. Een bedrag dat in tijden van corona, waarbij ook de Rode Duivels hun wedstrijd achter gesloten deuren moeten afwerken, meer dan welkom is.

En een plaatsje in het eindtoernooi heeft nog bijkomende consequenties. De vier deelnemers worden dan in het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar automatisch reekshoofd van een groep van vijf landen in plaats van zes. Hiermee vermijden ze een affiche tegen een dwergstaat als Gibraltar of San Marino. In plaats daarvan spelen ze de halve en kleine of grote finale van de Nations League tegen de sterkste Europese landen. Dat, en minstens vijf miljoen euro, staat er woensdag dus op het spel voor de Duivels als ze in Leuven het veld opstappen.