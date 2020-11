Retailcoalitie vraagt regering hen niet in de steek te laten: “Enorme stocks voor de eindejaarsfeesten die niet verkocht zullen worden”

Een bonte groep van retailbedrijven - van C&A over Schoenen Torfs tot Pizza Hut - doet in Het Laatste Nieuws een oproep aan de regering om hen niet in de steek te laten. Ze vragen steun die ervoor moet zorgen dat de fysieke handel in België nog een toekomst heeft. Zo vragen ze om de huur van hun winkelruimtes minstens één maand niet te moeten betalen, en dat de verhuurders in ruil een belastingkrediet op het kwijtgescholden bedrag krijgt - een systeem dat in Frankrijk al bestaat. Volgens een snelle rekensom gaat het om een bedrag van zowat 480 miljoen euro.