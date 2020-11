No sweat, no money: Nederlandse broers verdienen geld aan vuile shirts van Rode Duivels en co.

Wie denkt dat enkel Kevin De Bruyne geld verdient aan zijn zweet, is fout. De Nederlandse broertjes Zonderwijk doen dat ook. Ze veilen de vuile shirts van voetballers, terwijl de match nog bezig is. En dat is big business. Tweeëneenhalf jaar geleden begonnen de broers ermee, vandaag hebben ze kantoren in Amstelveen en Londen, negen man fulltime in dienst en de grootste voetbalclubs als klant.