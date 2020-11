Drie verdachten opgepakt voor spectaculaire diefstal in schattenmuseum in Dresden

Bijna één jaar na de juwelendiefstal uit het museum Grünen Gewölbe in het Duitse Dresden, heeft de politie dinsdagmorgen in Berlijn drie verdachten opgepakt. Dat heeft het parket van Dresden meegedeeld.

De Duitse politie onderzoekt dinsdagmorgen achttien verschillende plaatsen in de Duitse hoofdstad. Er wordt onder meer in woningen, garages en voertuigen op zoek gegaan naar bewijsmateriaal. Meer dan 1.600 agenten worden ingezet bij de operatie. Wegens de massale inzet van de politie moet er in Berlijn, en vooral in het stadsdeel Berlin-Neukölln, rekening worden gehouden met verkeershinder. De drie opgepakte verdachten zullen in de loop van de dag nog voor de onderzoeksrechter verschijnen, zo meldt het parket van Dresden.

Spectaculaire roof

Bij de inbraak in het museum Grüne Gewölbe in Dresden werden eind november kunstschatten met een onschatbare waarde gestolen. De dieven gingen aan de haal met een tiental stukken met in totaal honderden diamanten, waaronder een zwaard waarvan het handvat versierd is met negen grote en 770 kleine diamanten. Ook een diamant van 49 karaat, die ter versiering aangebracht is op een schouderbedekking, werd ontvreemd.

Het Grüne Gewölbe (groene gewelf) herbergt een van de oudste en best bewaarde schattencollecties van Europa. De schat werd tussen 1723 en 1730 door August II de Sterke, keurvorst van Saksen, tot stand gebracht. Hij probeerde zonnekoning Lodewijk XIV te overtreffen met zijn indrukwekkende collectie juwelen.

Foto: EPA-EFE