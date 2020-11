Pro League vraagt clubs om niet op winterstage te gaan in het buitenland

Geen gemillimeterde golfbanen en nog minder hagelwitte stranden voor onze profclubs komende winter. Alle ploegen uit 1A en 1B ontvingen een mailtje van de Pro League met de aanbeveling om tijdens de winterstop (tussen 27 december en 14 januari) niet op stage te vertrekken naar het buitenland.

Doorgaans gebruiken veel clubs de winterse onderbreking om zonniger oorden op te zoeken en zich in het buitenland voor te bereiden op de terugronde, maar dat zal dit jaar anders zijn. De Pro League beval de profclubs de afgelopen weken met lichte aandrang aan om in ons land te blijven. Ze wil zo vermijden dat clubs onnodige risico’s lopen en bij terugkeer in quarantaine moeten. Voor Europese verplaatsingen bestaat een uitzondering op een eventuele verplichte quarantaine, maar voor stages geldt die niet.

Na een aantal uitgestelde wedstrijden moest de Pro League de afgelopen weken al flink schuiven met de kalender. Als er de komende weken nog wedstrijden worden uitgesteld, worden die ingehaald in het weekend van 29 en 30 december of tussen 5 en 14 januari, pal in de winterstop.

Beker van België

Officieel zijn de profclubs dan wel vrij tussen 27 december en 14 januari, maar de facto werd de winterstop al met een kleine week ingekort. Enkele weken geleden werden de zestiende finales van de Croky Cup al uitgesteld naar het weekend van 9 en 10 januari, om ook de amateurclubs de kans te geven om te trainen voor hun confrontaties met de profs.

Voor veel clubs is de winterstop dus simpelweg kort om naar het buitenland te reizen. Onder meer Charleroi, Beerschot en Cercle Brugge bevestigden al in ons land te zullen blijven. Ook bij KV Mechelen zijn ze volop op zoek naar alternatieven voor hun stage in het Spaanse Oliva.