Op tien jaar tijd kwart minder ambtenaren bij fiscus

Het aantal ambtenaren bij de fiscus, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën, is op tien jaar tijd met een kwart gedaald. Ook het aantal controles heeft de afgelopen jaren een daling gekend. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek door La Libre Belgique.

Op zes jaar is het aantal controles, verspreid over alle afdelingen van de administratie, met 55 procent gedaald. “De krimp van het aantal controleurs bij de Algemene Administratie ligt duidelijk hoger dan wat de informatisering en automatisering van procedures toelaat”, aldus een expert in de krant. “Door die verlaging is de controlecapaciteit in feite sterk verminderd.”