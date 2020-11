Franse politie ontruimt kamp met 2.000 migranten in buurt van Parijs

De Franse politie heeft dinsdagmorgen in de Parijse voorstad Saint-Denis een kamp met ongeveer 2.000 migranten ontruimd. De operatie verloopt rustig.

In het kamp onder een snelwegbrug vlak bij het Stade de France hadden zich sinds augustus geleidelijk steeds meer mensen gevestigd. Het kamp bestond voornamelijk uit alleenstaande mannen die afkomstig zijn uit Afghanistan, Soedan, Ethiopië en Somalië. Maar onder begeleiding van een omvangrijke politiemacht werden de migranten daar dinsdag weer weggehaald.

Er worden in totaal zeventig bussen ingezet voor de operatie. De migranten zullen eerst getest worden op het coronavirus. Vervolgens zullen ze, afhankelijk van het resultaat, in quarantaine worden geplaatst of onmiddellijk worden ondergebracht in een opvangcentrum.

“Deze kampen zijn niet aanvaardbaar”, zegt de Parijse politieprefect Didier Lallement in een verklaring aan de pers. “Deze operatie vindt plaats om ervoor te zorgen dat de mensen die zich hier op reguliere wijze bevinden, worden beschermd. De mensen die zich hier niet op reguliere wijze bevinden, zijn niet bestemd om op het grondgebied te blijven.”