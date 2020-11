Ethiopische regering kondigt “definitief” offensief aan in Tigray

De Ethiopische regeringstroepen gaan een “definitief en cruciaal” offensief opstarten in de opstandige regio Tigray. Dat heeft eerste minister Abiy Ahmed dinsdag aangekondigd. De regionale strijdkrachten hebben de deadline voor een overgave laten verstrijken, zo klinkt het.

“De deadline van drie dagen voor de speciale strijdkrachten van Tigray en de hebzuchtige junta om zich over te geven, is vandaag verstreken”, zo staat in een verklaring van premier. “De definitieve en cruciale operatie voor de handhaving van de wet zal in de komende dagen worden uitgevoerd.”

De president van Tigray, Debretsion Gebremichael, heeft in een reactie alvast laten weten dat de strijd zal worden voortgezet. “Deze (militaire) campagne kan niet worden beëindigd. Zolang het leger van de indringers zich op ons land bevindt, zullen de gevechten doorgaan. Ze kunnen ons niet met geweld het zwijgen opleggen”, zegt hij.

Spanningen

De spanningen tussen het centraal gezag in Ethiopië en het TPLF, dat de regio Tigray bestuurt, lopen al maanden op. De Ethiopische premier Abiy Ahmed, vorig jaar nog de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, had op 4 november het leger naar Tigray gestuurd. Er bestaat geen duidelijkheid over de situatie op het terrein, omdat internet, telefoonverbindingen en elektriciteit zijn afgesneden en de wegen geblokkeerd zijn. Duizenden mensen zijn al naar Soedan gevlucht.

Het ‘Tigray People’s Liberation Front’ was meer dan 25 jaar lang de dominante partij in Ethiopië. Maar sinds Abiy Ahmed in 2018 aan de macht kwam, voelt die partij zich niet meer vertegenwoordigd door het centrale bestuur in Addis Abeba. De Verenigde Naties waarschuwen dat een verdere escalatie van het conflict gevolgen kan hebben in de volledige Hoorn van Afrika.