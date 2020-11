Daar komen de sneltests: hoe gaat ons land die inzetten en wat hopen we daarbij te winnen?

Ons land gaat dan toch sneltesten inzetten. Dat bevestigt Herman Goossens (UAntwerpen) voorzitter van de werkgroep testing in De Ochtend. Onder andere in scholen zouden ze gebruikt kunnen worden om de quarantaine van een volledige klas te vermijden.

Als twee leerlingen in een klas apart positief testen, moet de hele klas in quarantaine. Dat is momenteel nog de werkwijze. Als het van microbioloog Herman Goossens afhangt zullen we in de toekomst dergelijke situaties kunnen vermijden door sneltesten te gaan gebruiken. “De sneltests hebben op die manier wel degelijk zin. Ze zijn minder nauwkeurig dan de klassieke tests maar een superverspreider haal je er wel zo uit. De mensen van het Rode Kruis bijvoorbeeld zouden die tests kunnen afnemen”, zegt Goossens.

In een eerste fase zullen de sneltests ingezet worden voor de screening van patiënten met coronagerelateerde klachten die zich aanbieden in een ziekenhuis, bij de huisarts of in een triagecentrum. Ook mensen zonder klachten die essentieel zijn op de werkvloer en die mogelijk wegens een risicocontact besmet zijn, kunnen getest worden. Het gaat wel over mensen in eerder laagrisico beroepen, de sneltests zijn eerder voor politie, brandweer en de leerkracht, niet voor de mensen werkzaam in het woonzorgcentrum. Daar blijven de klassieke PCR-testen aangeraden.

Uitbreiding

Door sneltests te beginnen gebruiken is er minder druk op de PCR-testen en de labo’s. Zo wil de regering vanaf volgende week opnieuw uitgebreider gaan testen. Mensen zonder symptomen zullen dan opnieuw getest kunnen worden bijvoorbeeld na een risicocontact of bij terugkeer uit een risicogebied.

Volgens professor Goossens is de teststrategie nu bepaald tot februari. “We hebben een enorme capaciteit kunnen uitbouwen. We gaan naar (een dagelijkse testcapaciteit van) ongeveer 90.000 testen aan het einde van deze maand, 110.000 eind december en 115.000 in januari.”

Donderdag zou het gebruik van sneltests in het parlement besproken worden.

