Onderzoek KU Leuven: “Bestaand antidepressivum remt groei kankercellen af in proefdieren”

Het antidepressivum sertraline helpt om de groei van kankercellen af te remmen. Dat blijkt uit onderzoek op proefdieren, uitgevoerd door verschillende laboratoria van de KU Leuven. “Het is nog een experimenteel onderzoek, maar we mogen wel optimistisch zijn over het potentieel”, zegt professor Kim De Keersmaecker, hoofd van het Laboratorium voor Ziektemechanismen in Kanker.

Serine en glycine: het zijn twee aminozuren die de groei van kankercellen sterk bevorderen. “Gezonde cellen nemen ook serine en glycine op uit voeding”, legt De Keersmaecker uit. “Voor de kankercellen volstaat dit niet, waardoor ze meer gaan produceren. Als we dus de productie van serine en glycine kunnen stilleggen, dan bestrijden we de kanker zonder de gezonde cellen te treffen.”

De onderzoekers gingen daarom in bestaande geneesmiddelen op zoek naar een stof die de synthese van serine en glycine beïnvloedt. Het antidepressivum sertraline kwam als meest effectieve stof naar voor. “We hebben kunnen aantonen dat sertraline de aanmaak van serine en glycine afremt, waardoor de kankercellen niet meer groeien. De stof is bovendien het meest effectief met andere therapeutische middelen: bij muizen deed dat de groei van borstkankercellen sterk afremmen.”

De Keersmaecker is optimistisch over het potentieel: “Nu we dit mechanisme hebben kunnen beschrijven voor borstkanker, kunnen we andere types van kanker gaan onderzoeken die ook afhankelijk zijn van deze serine- en glycinesynthese. Dat is onder meer het geval bij T-cel-leukemie, maar ook bij bepaalde types van hersen-, long- en huidkanker. Hoe meer tumoren we kunnen identificeren die gevoelig zijn voor sertraline, hoe beter de perspectieven zijn om in de toekomst patiënten te kunnen helpen.”