Nafi Thiam en Tom Waes roepen iedereen op samen einde te maken aan kinderarmoede

Nafi Thiam, Tom Waes en Helmut Lotti roepen in een nieuwe campagne van Unicef iedereen op om samen de kinderarmoede in ons land en de rest van de wereld te beëindigen. Vrijdag is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, en naar aanleiding daarvan brengt Unicef in herinnering dat in ons land 1 op de 5 kinderen en wereldwijd een derde van de kinderen in armoede opgroeit. De coronapandemie maakt de situatie nog slechter.

“De huidige gezondheidscrisis is ook een kinderrechtencrisis”, zegt Unicef-woordvoerder Philippe Henon. “Als we niet dringend handelen lopen we het risico een hele generatie kinderen te verliezen.” Daarom roept Unicef België niet alleen de overheden, maar ook bedrijven en het middenveld op om alles in het werk te stellen om kinderarmoede te verbannen. Unicef-ambassadeurs Thiam, Waes, Lotti en Henri PFR namen daarvoor een videoboodschap op.

Al sinds 2014, en dus voor de start van de pandemie, kende de kinderarmoede in ons land een stijging. In de rangschikking van hoge-inkomenslanden staat België op de 29e plaats, Nederland staat op de 8e plaats. Unicef vraagt de overheden daarom onder meer om het sociale beschermingssysteem te versterken.