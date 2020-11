Bondscoach Ives Serneels selecteert 26 Red Flames voor belangrijk duel met Zwitserland

Ives Serneels, bondscoach van de Red Flames, heeft een 26-koppige selectie bekendgemaakt voor de beslissende wedstrijd tegen Zwitserland op de slotspeeldag in EK-kwalificatiegroep H. Die partij vindt op dinsdag 1 december plaats in het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven.

De Red Flames, die op de vorige speeldag Litouwen met 0-9 vernederden, volgen op één punt van groepsleider Zwitserland. In Zwitserland ging het team van Serneels eind september met 2-1 onderuit. De negen poulewinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2022 in Engeland. De andere runner-ups spelen barrages.

In vergelijking met de vorige interland tegen Litouwen is Elena Dhont (Twente/Ned) er deze keer niet bij. Zij liep afgelopen weekend in de topper tegen PSV een zware knieblessure op. Lola Wajnblum (Standard) is wel opnieuw van de partij, net als Sarah Wijnants (Anderlecht), Lisa Lichtfus (Standard), Isabelle Iliano (Club Brugge), Amber Tysiak (OH Leuven) en Hannah Eurlings (OH Leuven).

Selectie Red Flames

Doelvrouwen (4): Nicky Evrard (AA Gent), Diede Lemey (Sassuolo/Ita), Lisa Lichtfus (Standard), Justien Odeurs (Anderlecht)

Verdedigers (10): Julie Biesmans (PSV/Ned), Maud Coutereels (Rijsel/Fra), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Isabelle Iliano (Club Brugge), Heleen Jaques (AA Gent), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Charlotte Tison (Anderlecht), Amber Tysiak (OH Leuven), Sarah Wijnants (Anderlecht)

Middenvelders (4): Marie Minnaert (Club Brugge), Kassandra Missipo (Anderlecht), Lenie Onzia (OH Leuven), Justine Vanhaevermaet (Kvinner/Noo)

Aanvallers (8): Janice Cayman (Lyon/Fra), Tine De Caigny (Anderlecht), Hannah Eurlings (OH Leuven), Jarne Teulings (Anderlecht), Chloé Vande Velde (AA Gent), Davinia Vanmechelen (Standard), Lola Wajnblum (Standard), Tessa Wullaert (Anderlecht) (belga)