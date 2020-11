Vakbonden zetten druk voor hogere lonen, maar werkgevers houden vast aan loonnormwet: “Bijzonder cynisch”

Het voorstel van de socialistische vakbond om de loonnorm indicatief te maken, valt op een koude steen bij de werkgevers. “Bijzonder cynisch”, zo vindt Unizo-topman Danny Van Assche.

De socialistische vakbond wil dat de loonnorm indicatief wordt. De maximale loonstijging waarover nationaal wordt onderhandeld moet volgens de vakbond een advies worden. Sommige goed draaiende sectoren, zoals chemie en farma, kunnen dan meer geven. “Het wordt tijd dat ook de werknemers iets krijgen”, aldus algemeen secretaris Miranda Ulens in een interview met De Tijd.

Ondernemersorganisatie Unizo wil alvast niet weten van het loslaten van de loonwet. “Vandaag moeten we meer dan ooit vasthouden aan de loonwet zoals die bestaat”, aldus Van Assche. “We moeten er eerst voor zorgen dat onze economie weer op poten staat en we weer welvaart creëren, dan pas kunnen we aan herverdeling denken”.

Pleiten voor loonsverhogingen terwijl onze economie de grootste krimp beleeft sinds de Tweede Wereldoorlog, noemt de Unizo-gedelegeerd bestuurder “bijzonder cynisch”.

De vakbond verwijst voor loonsverhogingen naar die sectoren die het wel goed doen, zoals farma. Van Assche bepleit voorzichtigheid. “Er zijn weinig tot geen sectoren waar er geen impact is. Waar er wel nog wat sap in de citroen zit, die dan gaan uitpersen lijkt me niet aangewezen”.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil voorlopig niet reageren op de voorstellen. De werkgeversorganisatie verwijst wel naar de meest recente peiling door de Economic Risk Management Group, waaruit blijkt dat de bedrijven steeds somberder worden over de vooruitzichten als gevolg van de coronacrisis.