Nieuwe studie: “Mondwater doodt coronavirus binnen 30 seconden”

Mondwater doodt het coronavirus binnen 30 seconden na blootstelling in een labo. Dat is de conclusie van een wetenschappelijke studie door wetenschappers van de universiteit van Cardiff in Wales. Volgens de onderzoekers is dat een “hoopgevend signaal” dat mondwater ook in dagdagelijkse omstandigheden een middel kan zijn in de strijd tegen het virus.

Volgens het onderzoek vernietigt mondwater dat minstens 0,07 procent cetypyridinium-chloride (CPC) bevat het virus bij blootstelling in laboratoriumomstandigheden. “Andere studies wezen al uit dat veel gangbare soorten mondwater ook gebruikt kunnen worden tegen het coronavirus”, aldus dokter Richard Stanton.

“Nu moeten we uitzoeken of dat effect niet alleen in het labo, maar ook bij gewoon gebruik bestaat.” Een vervolgstudie in het ziekenhuis van Cardiff moet uitwijzen of het gebruik van mondwater ook het gehalte aan coronavirus in het speeksel van Covid-patiënten doet dalen. Die resultaten worden begin 2021 verwacht.

Als dat het geval is, zou het gebruik van mondwater “een belangrijke toevoeging aan de dagelijkse hygiëneroutine van mensen kunnen zijn, naast het wassen van handen, afstand houden, en mondmaskers dragen”, aldus Stanton.