Poederbrieven aangekomen op verschillende plaatsen in Nederland

Op zeker drie adressen in Nederland zijn dinsdag poederbrieven bezorgd. Bij het mediabedrijf DPG Media kwamen twee verdachte brieven aan, een derde poederbrief werd bezorgd in een Rotterdams ziekenhuis.

De eerste poederbrief werd dinsdagmorgen aangetroffen bij een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best en later in de ochtend bleken ook DPG Media in Amsterdam en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam dit soort brieven te hebben ontvangen.

De brieven die binnenkwamen bij het Rotterdamse ziekenhuis en de drukkerij in Best bevatten volgens de politie geen gevaarlijke stof. Over de brief die bij DPG Media in Amsterdam werd bezorgd, is nog geen duidelijkheid.

Wie de poederbrieven heeft verstuurd en met welk doel is niet bekend. Ook is onduidelijk of er een verband is tussen de zaken.