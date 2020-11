Missie om Europese satellieten met Belgische technologie te lanceren mislukt

De missie om twee Europese satellieten in een baan rond de aarde te brengen is mislukt. Draagraket Vega kreeg 21 minuten na de lancering te maken met “een anomalie” in zijn “traject”, meldt Arianespace. Het Belgische bedrijf Spacebel werkte mee aan de missie.

De Vega-draagraket werd om 02.52 uur Belgische tijd gelanceerd vanop Kourou in Frans-Guyana. De raket kreeg te maken met een “anomalie” als gevolg van een “afwijking van het traject”. “De missie is verloren”, aldus de CEO van Arianespace, het bedrijf dat de lancering organiseerde.

Het Belgische bedrijf Spacebel voorzag het informaticasysteem voor het opstarten van de acht instrumenten aan boord, net als software voor de nuttige lading van een van de twee satellieten aan boord. Het bedrijf hield zich samen met het Italiaanse Avio bovendien bezig met het ontwikkelen van software waarmee de Vega-draagraket kan worden bijgestuurd.

De Spaanse satelliet SEOSAT-Ingenio moest beelden maken die bijvoorbeeld kunnen dienen voor toepassingen rond het in kaart brengen van natuurrampen, waterbeheer en het beheer van risico’s. De Franse Taranis-satelliet moest elektromagnetische fenomenen waarnemen boven onweersbuien.

“Psychologische impact”

Het financiële verlies voor Spacebel is beperkt, maar er is wel een psychologische impact, zegt CEO Thierry Du Pré-Werson. “We leven met het risico op een mislukking, dat we zoveel mogelijk proberen minimaliseren natuurlijk. Maar het is nooit fijn om te zien dat we jaren aan een systeem werken en het dan niet werkt.”

Vorig jaar mislukte ook al de lancering van een Vega-draagraket, waarschijnlijk door een technisch defect in de motor. De raket brak toen in twee stukken.