VN: “Grootschalige humanitaire crisis op grens tussen Ethiopië en Soedan”

Aan de grens tussen Soedan en Ethiopië zit er een “grootschalige humanitaire crisis” aan te komen. Daarvoor waarschuwt de VN dinsdag. De voorbije dagen ontvluchtten duizenden Ethiopiërs het zware geweld in de noordelijke Tigray-regio. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie zijn al meer dan 27.000 mensen de grens overgestoken, en daar komen elke dag nog eens duizenden nieuwe vluchtelingen bij.

De Ethiopiërs die in Soedan aankomen zijn uitgeput en hebben vaak weinig bezittingen bij zich. De hulpverleners die ter plaatse zijn in de desolate regio van Soedan raken overweldigd door de toestroom. “Het aantal aankomsten hebben we de laatste twee decennia niet meer gezien in dit deel van het land”, zegt Babar Baloch, woordvoerder van UNHCR.

In Tigray zelf voor hulpverlening zorgen is moeilijk, door een gebrek aan elektriciteit, telecommunicatie en toegang tot brandstof en cash. Hoeveel mensen in Ethiopië op de vlucht zijn is onduidelijk. Er zijn berichten dat het om “een groot aantal” gaat. Behalve de Ethiopiërs worden ook nog eens bijna 100.000 Eritrese vluchtelingen die zich in Tigray bevinden door het geweld getroffen.

Een tiental dagen geleden kreeg het conflict om Tigray een nieuwe, gewelddadige wending. Al twee weken voert het Ethiopische leger luchtaanvallen uit op de regio, en gisteren/maandag nog op de regionale hoofdstad Mekele. Dinsdag kondigde de Ethiopische premier Abiy Ahmed, vorig jaar nog de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, al aan dat het offensief binnenkort in een “definitieve” fase komt. Uit de opstandige Ethiopische regio komt maar weinig informatie, en het is onduidelijk hoeveel mensen ontheemd zijn geraakt. In de regio wonen zowat 5 miljoen mensen.