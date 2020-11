Italiaanse vulkaan barst met “hoge intensiteit” uit

De Stromboli in Italië is maandag uitgebarsten, dat meldt het Italiaanse Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie (INGV). Volgens de wetenschappers van het INGV duurde de uitbarsting vier minuten en gebeurde die met “hoge intensiteit”. De Stromboli is een van de meest actieve vulkanen op aarde. Er zijn regelmatig uitbarstingen en de lava stroomt rechtstreeks in zee. Dat levert vaak spectaculaire beelden op.