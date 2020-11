Kies jouw favoriete Rode Duivels ooit: KBVB zoekt beste elftal en bondscoach aller tijden

De Belgische voetbalbond (KBVB) gaat naar aanleiding van haar 125e verjaardag op zoek naar haar beste elftal en beste bondscoach ooit. 127 Rode Duivels en 11 bondscoaches komen in aanmerking. Fans kunnen stemmen via de website van de voetbalbond. Ze maken daarbij kans op een gesigneerd shirt van een legende van de Rode Duivels.

“Sinds 1895 hebben we door alle generaties heen ongelooflijke talenten zien passeren wat het voor de fans niet evident maakt om knopen door te hakken”, zegt Stefan Van Loock, woordvoerder van de KBVB.

“Wij selecteerden aan de hand van verscheidene parameters 127 spelers en 11 coaches die tijdens hun carrière een enorme bijdrage leverden aan het nationale elftal. Nu is het aan de supporters want zij bepalen het definitieve team, elf spelers in een 4-3-3-opstelling en één coach.”

“Langs deze weg zullen heel wat mensen een deel van de vergeten Belgische voetbalgeschiedenis leren kennen en zullen de discussies over wie de beste doelman of spits ooit is binnen heel wat gezinnen opnieuw beginnen”, aldus Van Loock, die de komende weken op de website van de bond samen met oud-internationals en kenners de mogelijke kandidaten per linie zal wikken en wegen.