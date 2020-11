Verdachte in zaak rond Maddie McCann aangevallen in cel: “Met twee gebroken ribben op spoed”

Christian Brueckner, hoofdverdachte in de Maddie McCann-zaak, zou voor het eerst sinds hij wordt verdacht de gevangenis in het Duitse Kiel hebben verlaten om naar de rechtbank te gaan. In plaats daarvan belandde hij op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Brueckner zou twee ribben hebben gebroken nadat hij in zijn cel zou zijn aangevallen.

Daarover berichtten verschillende Duitse media. De 43-jarige Brueckner werd maandag voor het eerst in het openbaar gezien sinds hij door de Duitse politie werd genoemd als de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de driejarige Madeleine. Het meisje verdween in 2007 vanaf haar vakantieadres in Portugal

Gevallen?

De veroordeelde verkrachter en pedofiel wachtte in een cel op de rechtszitting in een andere zaak, een drugsdelict, toen hij naar verluidt werd aangevallen. Volgens het Duitse Bild heeft Brueckner twee ribben gebroken. Hij zou zijn verwondingen hebben opgelopen in een detentiecel bij de rechtbank van Braunschweig, waar de rechtszaak dient.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is voorgevallen. De advocaat van Brueckner heeft aangifte gedaan van mishandeling door iemand in functie, meldt de Duitse omroep NDR. Maar agenten beweerden dat Brueckner was ‘gevallen’.

72-jarige vrouw

Ondanks het incident ging de rechtszaak toch door. Als de uitspraak van de rechter positief uitpakt voor Brueckner, zal hij waarschijnlijk toch niet op vrije voeten komen vanwege een verkrachtingszaak. Breuckner verkrachtte in 2005 een 72-jarige vrouw in het Portugese vakantieoord Praia Da Luz. Brueckner kreeg in die verkrachtingszaak zeven jaar cel opgelegd. Hij ging in hoger beroep, maar dat leverde hem niks op.

Sinds juni van dit jaar onderzoekt de Duitse politie of Brueckner ook gelinkt kan worden aan de verdwijningszaak van Maddie, het meisje dat uit haar bed verdween in een vakantieoord in Praia Da Luz in de Portugese Algarve.