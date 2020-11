Delphine van Saksen-Coburg (52) naar ziekenhuis voor eerste publieke optreden als prinses van België

Delphine van Saksen-Coburg (52) heeft dinsdag haar eerste publieke optreden als prinses van België gemaakt. Op eigen initiatief ging ze op bezoek in het Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselse Marollen, want daar wordt vanaf dinsdag een recordaantal ziekenhuismedewerkers gevaccineerd tegen de seizoensgriep. Het ziekenhuis benadrukt dat Delphine niet zelf om een griepprik - waarvan het aanbod momenteel schaars is - heeft gevraagd, maar dat ze het boegbeeld van hun campagne moet worden.

“Ik ben vereerd dat ik hiervoor werd uitgenodigd, want als ik me nuttig kan maken in momenten van crisis dan doet me dat erg veel plezier”, vertelt prinses Delphine. “Ik representeer mezelf. Ik ben nog steeds Delphine zoals voordien. De buitenwereld ziet het als iets extra, die titel, maar ik niet”, vervolgt ze.

Haar optreden als prinses voelt dus niet aan als een nieuwe opdracht. Ze steunt de initiatieven waar ze achter staat. Zo is ze al jaren actief bij Rode Kruis Vlaanderen en in de strijd tegen hiv.

“Veel geleerd”

Dinsdag was prinses Delphine in het Sint-Pietersziekenhuis aanwezig om de aandacht te vestigen op de 3.000 werknemers van het Brusselse ziekenhuis, want zij worden in de komende dagen allemaal gevaccineerd tegen de griep.

Op die manier willen ze in deze kwetsbare coronatijden een muur bouwen, zodat de griep de patiënten niet kan aantasten. Prinses Delphine bezocht de verschillende mobiele eenheden waar de vaccins werden gezet en kreeg ook een rondleiding in het ziekenhuis.

“Ik heb veel geleerd en het is emotioneel om te zien hoeveel solidariteit er is binnen de teams van het ziekenhuis”, besluit de prinses.