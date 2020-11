Kunstenaar Jan De Cock vrijgesproken voor oplichting en valsheid in geschrifte

Kunstenaar Jan De Cock is dinsdag door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken voor oplichting en valsheid in geschrifte. Het parket Halle-Vilvoorde had een gevangenisstraf van 10 maanden gevorderd tegen de man omdat die een kopie van een identiteitskaart en handtekeningen vervalst zou hebben om onterecht een huurwaarborg van 24.000 euro te recupereren. Volgens de rechtbank was dat niet bewezen, onder meer omdat het onderzoek niet naar behoren was gevoerd.

Het geschil draaide rond een loods in Sint-Pieters-Leeuw die De Cock had gehuurd om zijn kunstwerken op te stellen. De kunstenaar kwam echter in conflict met de eigenaar van de loods en weigerde nog langer de huur te betalen. In maart 2017 werd de huurwaarborg van 24.000 euro dan plots terugggestort op zijn rekening, zonder dat de eigenaar daartoe de toestemming had gegeven.

Volgens het parket had De Cock daar zelf voor gezorgd, door zich met een vervalste kopie van de identiteitskaart van de eigenaar en enkele vervalste documenten aan te bieden in de bank. Daar zou De Cock ook een neptelefoontje hebben uitgevoerd waarbij de eigenaar zogezegd zijn akkoord gaf voor het vrijgeven van de huurwaarborg.

De Cock zelf betwistte alle tenlasteleggingen. Volgens zijn advocaat was er sprake van een uit de hand gelopen burgerlijk geschil en was de huurwaarborg omgezet in een bankwaarborg. Bovendien De Cock zelf de bank gecontacteerd toen het geld van de huurwaarborg op zijn rekening was gestort, aldus de advocaat.

De correctionele rechtbank heeft de kunstenaar nu vrijgesproken. Volgens de rechtbank was het onderzoek niet volledig gevoerd en bleven er te veel zaken onduidelijk. Ook het feit dat De Cock zelf de bank had gebeld om de overschrijving ongedaan te maken, pleitte in zijn voordeel.