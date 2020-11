Arme Klaren scoren hit met gregoriaanse cd

De jongste is 40 en heeft een stem als een engel. De oudste is 90 en playbackt. De 23 nonnen van het Arme Klarenklooster in Arundel (Zuid-Engeland) hebben met hun pas uitgebrachte gregoriaanse cd de hitparade voor klassieke muziek al veroverd en zijn klaar om ook de andere hitparades te bestormen. ‘Light for the World’, een cd vol hartverwarmende muziek, wordt volgens experts een topper onder de kerstboom.

Je kan ze moeilijk wereldvreemd noemen de Arme Klaren van Arundel (Sussex). Vijf jaar geleden werkten zusters Agnes, Ann, Gabriel, Maria en de anderen al mee aan de Britse reeks ‘The Convent’, de originele versie van‘Oh my God’ bij ons op Vijf. Daarin lieten vijf jonge fuifbeesten zich onderdompelen in het kloosterleven dat vooral uit bidden, werken en zingen bestaat.

Nu duiken de bekende nonnen dus opnieuw op. Met een cd met hemelse muziek die ze zelf als “een antigif tegen de angst en het isolement door de coronapandemie” bestempelen.

‘Light of the World’ bevat Latijnse hymnen en middeleeuwse teksten die door componisten James Morgan en Juliette Pochin in een moderner kleedje zijn gestoken. De zingende nonnen worden begeleid door dreunende orgel- en pianoakkoorden en een paar akoestische instrumenten.

Het idee om de cd op te nemen kwam overigens niet van de zusters zelf, wel van platenmaatschappij Decca die getipt werd over de zangkunsten van de zusters.

“Van zenuwen was er geen sprake. Voor ons was het gewoon. Wij zingen zeven keer per dag die liedjes in onze kapel waar de cd is opgenomen”, zegt zuster Gabriel Davison.

Dat ze nu de nummer één hebben bereikt in de Classical Charts en volgens kenners straks ook wellicht in de modernere hitparades zullen opduiken, heeft de zusters wel wat overdonderd. “Maar het zal ons leven in geen geval veranderen. Optredens zijn niet voorzien. En de opbrengst van de cd zal nuttig besteed worden”, zegt zuster Aelred Casey.