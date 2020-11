Mutaties van coronavirus opgedoken in Siberië

In Siberië zijn mutaties opgedoken van het coronavirus. Dat heeft het hoofd van de Russische toezichthouder voor consumentenbelangen dinsdag bekendgemaakt. Net vandaag werd in Rusland met 442 doden een dagrecord gevestigd.

“We zien bepaalde veranderingen in Siberië waardoor we kunnen aannemen dat het in deze regio zijn eigen versie vormt met specifieke mutaties”, zo zegt Anna Popova, hoofd van toezichthouder Rospotrebnadzor.

Popova gaf geen details over hoe besmettelijk of dodelijk de mutatie zou zijn, maar zei dat het het virus niet gevaarlijker zou maken.

Twee vaccin

Tests met het tweede COVID-19-vaccin van Rusland, ontwikkeld door het Vector Instituut in Siberië, lopen momenteel, bevestigde Popova. De autoriteiten zeiden vorige week dat ze afgelopen zondag zouden beginnen. Mutaties van het coronavirus kunnen de effectiviteit van het vaccin niet beïnvloeden, zei de directeur-generaal van het Vector Instituut, Rinat Maksjoetov.