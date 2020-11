Scholieren willen geen examens in namiddag: “Kan voor veel stress zorgen”

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) roept scholen op om geen examens te organiseren in de namiddag omdat dat voor veel stress kan zorgen bij de scholieren. Er zijn volgens de koepel alternatieven om niet te veel leerlingen op hetzelfde moment door de schoolpoort te laten lopen.

Deze week krijgen heel wat leerlingen hun rooster voor de examens van december. Sommige scholen zouden er voor kiezen om examens in de namiddag door te laten gaan om zo het aantal leerlingen dat op school is te spreiden.

Niet dorogesproken

“Dit is duidelijk niet doorgesproken met de leerlingen op school. Een examen in de namiddag betekent dat je in de voormiddag studeert voor vak A, in de namiddag examen hebt en dan ‘s avonds studeert voor vak B. Dat zorgt voor meer stress dan nodig”, reageert Louis Notte, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel.

VSK roept scholen en beleidsmakers op om leerlingen centraal te zetten bij de organisatie van de examens. Er zijn volgens de koepel heel wat creatieve oplossingen mogelijk. “Er staan in elke gemeente heel wat gebouwen leeg: laat een aantal klasgroepen in een lokale feestzaal hun testen invullen. Of laat de helft van de leerlingen een uur later starten om drukte aan de schoolpoort te vermijden”, stelt Notte voor.

Nog vraagt VSK om de examenperiode op zo’n normaal mogelijke manier te laten verlopen. “Dat betekent ook dat leerlingen de keuze moeten krijgen het mondmasker af te laten bij schriftelijke examens, wanneer ze in een goed verluchte ruimte op veilige afstand van elkaar zitten”, klinkt het.

