Waarom Trump in zijn laatste dagen als president toch Iran nog wilde aanvallen

Donald Trump wilde vorige week enkele strategische doelwitten in Iran bombarderen. Dat schrijft The New York Times op basis van verklaringen van enkele hoge functionarissen. De Amerikaanse president lijkt daarmee vastberaden om de banden met Iran volledig door te knippen nu het nog kan. Wat bezielt Donald Trump om dat te doen, terwijl hij steeds gezegd heeft geen verdere inmenging in het Midden-Oosten te willen?