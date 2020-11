Lucie (11) heeft muco en meer hobby’s dan u en ik samen: “Het kan snel gaan. Je longen kunnen ineens crashen”

Ze heeft meer hobby’s dan sommigen van haar leeftijdsgenoten. Ze danst, gaat naar de tekenschool, sport bij een atletiekclub en trekt op zondag naar de Scouts. Niets doet vermoeden dat de elfjarige Lucie Van Dorst ook getroffen is door een zware – op termijn – dodelijke longaandoening. Sinds deze week is ze één van de gezichten van de nationale campagneweek van de Belgische Mucovereniging. “Ik hoop dat de mensen mijn ziekte beter leren kennen. Want ook al zie je het niet, het is soms lastig.”