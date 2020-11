Slecht nieuws voor Eden Hazard en Thibaut Courtois: Spaanse clubs moeten lonen verlagen

De coronapandemie dwingt ook de grote Spaanse clubs om de broekriem aan te halen. La Liga heeft het salarisplafond voor Barcelona en Real Madrid voor het seizoen 2020-2021 bijna gehalveerd.

Het bedrag dat Barcelona mag besteden aan de lonen van spelers en staf daalt van 656,43 miljoen euro naar 382,71 miljoen euro. De Catalaanse club is daardoor gedwongen om over nieuwe salarisverlagingen te onderhandelen. In 2019-2020 gaf Barcelona 532,4 miljoen euro uit aan salarissen.

Real Madrid, werkgever van Thibaut Courtois en Eden Hazard, mag dit seizoen 468,5 miljoen besteden aan spelerslonen, dat was in 2019-2020 nog 641 miljoen euro.

Atletico Madrid (Yannick Carrasco) kan 95,78 miljoen euro minder uitgeven: 252,72 in plaats van 348,5 miljoen euro. Real Sociedad (Adnan Januzaj) mag dan weer wat meer besteden: 100,87 miljoen in plaats van 85,57 miljoen. De totale verlaging van het salarisplafond bedraagt zo’n 700 miljoen euro.

“Veel clubs zullen hun salarissen moeten verlagen of spelers moeten verkopen”, vertelde ligavoorzitter Javier Tebas. “De clubs sloten het seizoen af met een tekort van 490 miljoen euro. Als er tot het einde van het seizoen geen publiek in de stadions wordt toegelaten, zal dat oplopen tot 707 miljoen euro. Hoe hoger het niveau van de club, hoe groter de impact.”

Dat Real Madrid nu ruim 80 miljoen euro meer kan besteden dan Barcelona wijt Tebas “louter aan de pandemische situatie”. “Die heeft het hardst toegeslagen bij Real, Atletico en Valencia, maar vooral bij Barcelona. Dat betekent niet dat er nu meteen een faillissement dreigt voor Barcelona. Het belangrijkste is dat de club een strategie heeft om het op te lossen.”