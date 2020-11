Overvallers binden trucker vast en stelen voor miljoenen aan Apple-toestellen

In Groot-Brittannië zoekt de politie met man en macht naar de daders van een bijzonder zware overval. Een trucker werd overmeesterd, vastgebonden en bestolen: in zijn truck lag voor meer dan 5,5 miljoen euro aan Apple-toestellen.

De overval gebeurde zondagavond rond 20 uur op de M1, een grote snelweg die Londen met het noorden van het eiland verbindt. De dieven reden de truck klem op de oprit in Northamptonshire. Zowel de chauffeur als een bewaker werden vastgebonden. Nadien reden de daders met de vrachtwagen naar het nabijgelegen dorpje Crick, waar ze de trailer op een andere truck koppelden en ze de slachtoffers achterlieten.

Daarna ging het naar Lutterworth in Warwickshire, waar de daders allicht de 48 palletten hebben overgeladen in andere voertuigen.

De politie is nu op zoek naar de daders: het korps zoekt daarom getuigen en mensen die dashcambeelden maakten in de ruime regio. Ook over verkopers van Apple-producten in verdachte omstandigheden hoopt de politie tips binnen te krijgen.