Tot eind dit jaar geen publiek toegelaten in Franse sportstadions

In Frankrijk zullen nog minstens tot 1 januari geen toeschouwers welkom zijn in de sportstadions. President Emmanuel Macron heeft dinsdag de maatregel om publiek te weren bij sportwedstrijden met een maand verlengd.

“Een terugkeer van toeschouwers is niet mogelijk in december gezien de recente schommelingen in het aantal Covid-19-patiënten in Frankrijk”, stelde Macron tijdens een digitale conferentie.

Eind oktober voerde de Franse regering een tweede lockdown in om het oprukkende coronavirus een halt toe te roepen. De maatregelen richtten zich op sluiting van cafés en restaurants en beperkten binnenlandse reizen. De Franse topsport mocht zonder publiek blijven doorgaan. Tijdens de eerste lockdown van dit voorjaar lagen alle professionele sporten wel stil. De voetbalcompetitie werd niet meer uitgespeeld en de Tour de France en Roland Garros werden uitgesteld.