THANKSGIVING-QUIZ. Kent u deze Amerikanen die in de Jupiler Pro League speelden?

De vierde donderdag van november betekent: Thanksgiving Day. In ons land zal er eveneens kalkoen aangesneden worden, want er lopen in de Jupiler Pro League op dit moment een handvol Amerikaanse voetballers rond. Ook in het verleden stak af en toe een Amerikaan de Atlantische Oceaan over om in ons land zijn voetbalgeluk te beproeven. Maar kent u deze tien spelers nog?

De laatste zullen de eersten zijn. Anderlecht zette het totaal van Amerikaanse spelers in het huidige seizoen in de JPL op 5. Welke verdediger werd bij Chelsea voor één seizoen weggeplukt?

Ook Waasland-Beveren versterkte zich in de meest recente transferperiode met een onderdaan van Donald Trump Jr. – of is het al Joe Biden? Hoe heet deze aanvaller die de Griekse zon inruilde voor het druilerige Waasland?

We waren hem al bijna vergeten, maar na een jaar stond deze Amerikaanse doelman onlangs plots weer tussen de palen bij Club Brugge. Zijn naam?

Op zijn 20ste timmert deze verdedigende middenvelder aan de weg naar de top bij STVV. Wie is de man voor wie de Kanaries 1 miljoen euro – omgerekend zo’n 1,2 miljoen dollar

Via een tussenstop in Zweden arriveerde deze verdediger in 2018 in het Guldensporenstadion. De Amerikaan met dubbele achternaam droeg al 44 keer het shirt van KV Kortrijk, maar dit seizoen wacht hij nog op zijn eerste speelminuten. Wie zoeken we?

Populair bij het Anderlecht-publiek. Of dat door zijn opvallende snor, zijn knappe wederhelft of zijn voetballende kwaliteiten was, laten we in het midden. Hoe heeft de Amerikaanse middenvelder die 25 keer scoorde in 180 officiële optredens voor paars-wit?

Zijn naam doet het niet meteen vermoeden, maar deze flankspeler is wel degelijk een Amerikaan. Hoe heet de linkspoot die eerder de jeugdelftallen van Israël doorliep, en nog steeds eigendom is van Anderlecht?

Een beer van een vent die ooit Milan Jovanovic bij de keel greep en tegen de muur plakte. Dat lijkt ons genoeg info om de naam van deze voormalige Amerikaanse verdediger te raden, niet?

Op een blauwe maandag in 2012 speelde deze Amerikaan zeven duels voor AA Gent, waarna hij via tweede thuisland Noorwegen en New York City zowaar bij het grote Manchester City belandde. De Citizens lenen de 38-voudige international nu voor de derde opeenvolgende uit, dit keer aan Helsingborg. Zijn naam?

Nadat hij met de VS indruk maakte op het WK U17, haalde Club Brugge in 2008 deze talentvolle middenvelder in huis. Maar de hoge verwachtingen zouden nooit ingelost worden. Na 1,5 jaar en geen enkele officiële match, verkaste hij alweer naar Mainz. Wie zoeken we?