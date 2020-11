Delhaize lanceert ontsmettingssysteem voor handen en winkelkarren

In alle Delhaize-vestigingen wordt vanaf nu een nieuw systeem geïnstalleerd voor het ontsmetten van handen en winkelkarren. De karretjes moeten in een carwash-achtige constructie worden geplaatst, de handen gaan ondertussen in een ontsmettingstoestel.

“Vanaf vandaag zal deze geautomatiseerde ontsmettingsmethode in golven ingevoerd worden in alle 128 Delhaize-supermarkten”, meldt de supermarkt in een persbericht. “Er zullen affiches worden voorzien bij de karren en aan de ingang van de winkel om het proces aan de klanten te communiceren.”

Aan de ingang van de winkel moet de winkelkar via de achterwielen onder het reinigingstoestel worden vastgezet. Wanneer het groene lampje op de machine gaat branden, kan de klant zijn handen in het ontsmettingstoestel steken en wordt de handgreep van de kar automatisch ontsmet.

Supermarkten hebben de voorbije maanden op tal van manieren de ontsmetting van de karretjes aangepakt: met extra personeel, een stand waar de klant zélf aan de slag moest of de mogelijkheid om meegebrachte handgrepen op het karretje te plaatsen. Deze nieuwigheid lijkt een nieuwe structurele aanpak, om tegemoet te komen aan de noden van klant én personeel.