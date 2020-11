Voorzichtige Thibaut Courtois voor match tegen Denemarken: “Het zal niet 3- of 4-0 worden”

De Rode Duivels kunnen woensdag hun deelname aan de eindronde van de Nations League veiligstellen. Ze mogen niet verliezen van Denemarken. Dat moet lukken maar doelman Thibaut Courtois is voorzichtig.

“We mogen zeker niet denken dat we zomaar zullen winnen”, aldus Courtois. “We zullen het op het veld moeten tonen. Het is eigenlijk een finale, dat moeten we in ons hoofd steken. Denemarken heeft een goed team, ze gingen in Engeland winnen. Het zijn toch ook allemaal spelers die in de Premier League, Bundesliga en La Liga spelen. We zijn heel gretig om iets te laten zien. Maar het wordt niet makkelijk. 3- of 4-0 is uit den boze.”

Twee jaar geleden stonden de Rode Duivels er even riant voor. Toen gingen de Belgen wel met 5-2 de boot in. Zwitserland klopte de Duivels en ging naar de eindronde.

“Toen was de uitgangspositie nog rianter. Twee jaar geleden mochten we zelfs met twee goals verschil verliezen. We stonden na 10 minuten op een 0-2 voorsprong en dachten misschien dat we al gewonnen waren. Dat was fout. Maar we hebben er van geleerd. Daar ben ik zeker van.”