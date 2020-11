Minister Zuhal Demir krijgt politiebewaking na bedreigingen: “Zwijgen of je wordt verkracht”

Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie Zuhal Demir (N-VA) krijgt politiebewaking nadat iemand een mail naar haar adres verstuurde met forse bedreigingen. Dat bevestigt woordvoerder Andy Pieters.

De mail kwam er naar aanleiding van uitspraken van de minister over de zogenoemde Diyanet-moskeeën en “de lange arm van Erdogan” in ons land. Op Facebook werd daarover pittig gediscussieerd, maar plots kwam er een bedreigend bericht binnen. “De e-mail, in het Turks opgesteld, was een aanschakeling van verwensingen – vaak zeer vulgair”, zegt woordvoerder Andy Pieters. “De afzender verklaarde dat hij wist waar Demir woont, dat ze zou verkracht worden … Als Demir niet zweeg, zou hij haar weten te vinden.”

Niet eerste keer

Daarop werd de politie ingeschakeld: “De minister krijgt nu politiebescherming. We mogen daar niet te veel over prijsgeven, maar omdat de woning van mevrouw Demir werd aangehaald, krijgt deze momenteel extra aandacht. De politie probeert ook via het IP-adres de identiteit van de afzender te vinden.”

Het is niet de eerste keer dat Demir bedreigd wordt en bescherming krijgt. “In 2017 en 2018 gebeurde dat ook al”, zegt Pieters. “Dat leidde toen telkens tot veroordelingen: één keer een celstraf en één keer een boete.”